В Петербурге спортсменам запретили выезжать за рубеж без согласования

Спортсменам, тренерам и персоналу бюджетных спортшкол Санкт-Петербурга запретили выезжать за рубеж без согласования с городским спорткомитетом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания рассказали о распоряжении, согласно которому запрещается выезд на учебно-тренировочные сборы и соревнования за пределы России. По данным источников РИА "Новости", запрет также распространяется на выезд за границу в период отпусков, но при согласовании с комитетом такие поездки могут разрешить.

Несколько директоров бюджетных спортивных школ рассказали, что существовал некий список "дружественных" стран, в которые можно было выезжать. Какие именно страны входили в список, собеседники издания не уточнили.

Позднее глава петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев заявил "Фонтанке", что для выезда в "дружественные" страны необходимо уведомить городской спорткомитет, а выезд в "недружественные" страны запрещен как минимум с весны этого года.

Власти Санкт-Петербурга пока официально не комментировали эту информацию.