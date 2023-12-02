В Петербурге спустя 8 лет восстановили горельеф с Мефистофелем

На фасаде доходного дома Лишневского, расположенного в Санкт-Петербурге на Лахтинской улице, восстановлен горельеф, изображающий Мефистофеля, который был сбит в августе 2015 года по заказу местного бизнесмена. Это событие вызвало в городе большой резонанс, проходили массовые выступления в защиту архитектурного наследия города.
Фотографии воссозданного барельефа опубликовало в субботу издание "Фонтанка". Сообщается, что полностью работы ещё не завершены, срок их окончания - 15 декабря.
Как пишет "Фонтанка", осколки сбитого горельефа хранятся в музее городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Они были отсканированы 3D-сканером, и из получившегося изображения собрана 3D-модель. Недостающие фрагменты были дорисованы на основании сохранившихся фотографий и архивных материалов. Фасад дома отреставрировали из фонда капитального ремонта.
Дом по проекту архитектора Александра Лишневского был построен в 1910-1911 годах, на фасаде здания был расположен горельеф в виде Мефистофеля. По одной из версий, образ был срисован с оперного певца Федора Шаляпина, который исполнял партию "Мефистофеля. В 2001 году дом был включён в перечень объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
В августе 2015 года вандалы сбили горельеф Мефистофеля. В ходе расследования выяснилось, что это сделал сбил промышленный альпинист Константин Исаков, действовавший по заказу бизнесмена и православного активиста Василия Щедрина. Как утверждалось, его возмущало, что горельеф с изображением "дьявола" соседствует с возводимым напротив храмом Ксении Блаженной. Обломки скульптуры вывезли по заказу муниципального депутата Андрея Бреуса, который при этом заявлял, что не причастен к уничтожению горельефа. Петербуржцы несколько лет обращались к властям с призывом восстановить скульптуру, но это сделали только тогда, когда подошёл срок планового капитального ремонта дома, спустя восемь лет.
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