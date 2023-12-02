В Петербурге спустя 8 лет восстановили горельеф с Мефистофелем

На фасаде доходного дома Лишневского, расположенного в Санкт-Петербурге на Лахтинской улице, восстановлен горельеф, изображающий Мефистофеля, который был сбит в августе 2015 года по заказу местного бизнесмена. Это событие вызвало в городе большой резонанс, проходили массовые выступления в защиту архитектурного наследия города.

Фотографии воссозданного барельефа опубликовало в субботу издание "Фонтанка". Сообщается, что полностью работы ещё не завершены, срок их окончания - 15 декабря.

Как пишет "Фонтанка", осколки сбитого горельефа хранятся в музее городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Они были отсканированы 3D-сканером, и из получившегося изображения собрана 3D-модель. Недостающие фрагменты были дорисованы на основании сохранившихся фотографий и архивных материалов. Фасад дома отреставрировали из фонда капитального ремонта.