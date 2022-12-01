В Петербурге студента оштрафовали за пожелание процветания Украине

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал студента Александра Жукова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии после того, как он пожелал процветании Украине в разговоре с охранником в метро. Также его оштрафовали на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве. Историю Жукова рассказала "Ротонда".

Жукова задержали вечером 29 ноября в метро на станции "Удельная". Сначала его остановил для досмотра охранник, потому что у шедшего на тренировку студента была с собой большая спортивная сумка. Прощаясь с охранником после досмотра, Жуков пожелал процветания Украине. Как он объяснил "Ротонде", он так делает постоянно - это его способ протеста против военного вторжения России в Украину.

Охранник отреагировал резко - сказал студенту, что это "экстремизм" и "нацистский лозунг". Как отмечало "ОВД-Инфо", охранник вызвал полицию и пока она ехала, Жукова удерживали в метро и толкали его. Студента увезли в отдел полиции. Там ему сообщили, что Украина признана террористическим государством (это не так), не дали подписать протокол, а сразу поместили в камеру.

Жуков рассказал, что в камере было очень холодно, у него отобрали куртку и не позволили взять другую одежду из спортивной сумки. Ему не давали еды, а также не отдали передачу от друзей. Адвоката Жукова несколько часов не пускали в отдел. Молодой человек провел в камере 16 часов.



В итоге на Жукова составили два протокола - по статье о дискредитации за фразу о процветании Украины и по статье о мелком хулиганстве - за то, что он якобы ругался матом в общественном месте. Студент утверждает, что не произносил бранных слов. По статье о хулиганстве его оштрафовали на 500 рублей. При этом суд хотел вернуть протокол в полицию для устранения нарушений, но Жуков настоял на вынесении решения, потому что не хотел возвращаться в камеру. Решение по статье о дискредитации вынесли на следующий день.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: