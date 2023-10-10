В Петербурге студента отчислили из-за антивоенного пикета

В Санкт-Петербурге из педагогического университета имени Герцена отчислили студента Дмитрия Кузьмина из-за одиночного антивоенного пикета, который он провел в конце сентября. Об этом сообщает телеграм-канал "Сота".

Активист вышел с плакатом "За вашу и нашу свободу, мир - Украине, свободу - России" к Казанскому собору. После акции Кузьмина вызвали на дисциплинарную комиссию. Сам студент надеялся, что его ждет только дисциплинарное взыскание. Претензия комиссии к Кузьмину заключалась в том, что когда он поступал в вуз, он обязался соблюдать правила внутреннего распорядка университета, согласно которым он должен соблюдать законодательство России

"Сота" отмечает, что это уже второе политически-мотивированное отчисление Кузьмина: ранее его исключили из СПбГУ за поддержку уволенного из-за антивоенной позиции доцента истории Михаила Белоусова и критику войны.

Ранее одного из защитников дома Басевича в Петербурге, студента Кирилла Каверина отчислили из СПбГУ без права восстановления. Причиной отчисления стало привлечение Каверина к административной ответственности после акции в защиту исторического здания. Приказ подписал проректор по молодёжной политике СПбГУ, в качестве оснований указаны письма из полиции и Министерства науки, а также некая служебная записка.