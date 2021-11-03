В Петербурге суд арестовал активистку из Беларуси

Суд в Санкт-Петербурге арестовал белорусскую активистку Яну Пинчук. На родине в отношении неё возбуждено два уголовных дела: о разжигании вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности. Об этом сообщает "Медиазона" (признана в России "СМИ-иноагентом") со ссылкой на адвоката Юлию Дунаеву.

По словам защитницы, суд будет рассматривать вопрос об экстрадиции Пинчук в Беларусь, но дата заседания еще не назначена.

Из материалов дела следует, что Пинчук была администратором Telegram-канала "Витебск 97%", в котором публиковала посты "с целью возбуждения иной социальной вражды". Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в этих записях якобы "содержится негативная оценка группы лиц, объединённых по признаку принадлежности к сотрудникам правоохранительным органов, органов государственной власти и иных групп лиц, объединённых по иным социальным признакам, а также предложение к действиям, направленным на причинение вреда по отношению к сотрудникам милиции".

Яну Пинчук задержали 1 ноября в Петербурге по запросу властей Беларуси. Девушка уехала из республики около года назад. По данным "Фонтанки", в Петербурге она работала официанткой и не знала об уголовном деле, которое возбудили против неё на родине.