В Петербурге суд арестовал украинца за надпись "Слава Украине!"

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО гражданина Украины Егора Казанца по делу о вандализме по мотивам политической ненависти из-за надписи "Слава Украине!" на фасаде здания. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 10 мая, будучи "в состоянии опьянения", Казанец сделал надпись на фасаде дома на одной из улиц города. Его заключили под стражу до 9 июня. Суд посчитал, что лозунг "Слава Украине!" использовался "в качестве приветствия националистическими военными формированиями на Украине, ведущими военные действия против Советской армии в 1917–1920 годах".

Казанец просил не заключать его под стражу, так как он работает в Петербурге и не намерен скрываться. Ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.