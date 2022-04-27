В Петербурге суд отправил под арест журналистку Марию Пономаренко

Суд в Санкт-Петербурге отправил барнаульскую журналистку Марию Пономаренко в СИЗО на два месяца по уголовному делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на коллегу Пономаренко.

На заседании стало известно, что следователи допрашивали несовершеннолетних детей журналистки. Сообщается, что часть показаний против Пономаренко дала её дочь.

Мария Пономаренко - журналистка сибирского издания RusNews. В Петербург она приехала 25 марта из Барнаула в длительную командировку, чтобы освещать протестную активность. Журналистку задержали у отеля, в котором она жила.

В отношении Пономаренко возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию по мотивам политической ненависти. По версии следствия, журналистка опубликовала в телеграм-канале "Цензуры нет" пост, в котором говорилось о жителях Мариуполя, которые укрывались в местном драмтеатре и погибли в результате российского авиаудара. Пономаренко грозит до 10 лет лишения свободы. У неё две несовершеннолетние дочери.