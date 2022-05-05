В Петербурге суд прекратил уже второе дело о "дискредитации" армии

Суд в Санкт-Петербурге прекратил дело в отношении местного жителя Вадима Дударева, который стоял в пикете с плакатами "Иконы МИРоточат" и "И ты попробуй". Об этом сообщает пресс-служба судов города. Это уже второе подобное решение в Петербурге по административным делам о дискредитации армии.

На Дударева составили протокол за то, что он стоял с плакатами в пикете на Исаакиевской площади 8 апреля. В протоколе было написано, что он дискредитировал вооруженные силы России и подрывал их авторитет. Суд рассмотрел плакаты и не нашел состава правонарушения.

Аналогичное решение суд в Петербурге вынес в отношении активиста Алексея Подгорных, который 24 февраля пикетировал на Невском проспекте с плакатом "война – мир, свобода – рабство, незнание – сила, хватит искажений". Часть этой фразы взята из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. Суд пришел к выводу, что на плакате Подгорных были написаны "антонимы и словосочетания", которые ни к чему не призывали.

По информации "ОВД-Инфо", в России заведено уже как минимум 1731 административное дело по статье о дискредитации российской армии. Дела заведены в 79 регионах, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Средний штраф составил 34103 рубля. Данные по этой статье правозащитники собирают с сайтов судов, системы ГАС "Правосудие", пресс-релизов МВД и из сообщений, которые поступают на горячую линию проекта.