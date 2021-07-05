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В Петербурге суд признал незаконной дактилоскопию активистки

Снятие отпечатков пальцев (иллюстративное фото)

Суд в Санкт-Петербурге признал незаконным действия сотрудника полиции, который взял отпечатки пальцев у задержанной активистки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Валерия Косова была задержана на митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 31 января в Петербурге. Её доставили в отдел полиции, где сделали дактилоскопию без её согласия. В пресс-службе отметили, что во время заседания полиция не смогла представить законных оснований для проведения этой процедуры. Суд запретил ведомству в дальнейшем использовать данные Косовой.

Полицейские часто требуют у задержанных сдать отпечатки пальцев. Однако, если личность задержанного установлена, это незаконно. Полицейские могут требовать пройти дактилоскопию только при уголовных обвинениях или после решения суда об административном аресте.

  • 23 и 31 января в Петербурге и других российских городах прошли протестные митинги против действующей власти и в поддержку политика Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", за два дня акций в Петербурге задержали около 2000 человек, возбуждено как минимум семь уголовных дел.
  • Политик Алексей Навальный отбывает наказание в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В январе Навального задержали сразу по возвращению из Германии, где политик проходил лечение после предполагаемого отравления "Новичком".

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