В Петербурге суд признал незаконной дактилоскопию активистки

Суд в Санкт-Петербурге признал незаконным действия сотрудника полиции, который взял отпечатки пальцев у задержанной активистки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Валерия Косова была задержана на митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 31 января в Петербурге. Её доставили в отдел полиции, где сделали дактилоскопию без её согласия. В пресс-службе отметили, что во время заседания полиция не смогла представить законных оснований для проведения этой процедуры. Суд запретил ведомству в дальнейшем использовать данные Косовой.

Полицейские часто требуют у задержанных сдать отпечатки пальцев. Однако, если личность задержанного установлена, это незаконно. Полицейские могут требовать пройти дактилоскопию только при уголовных обвинениях или после решения суда об административном аресте.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >