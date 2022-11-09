В Петербурге суд впервые отменил штраф за неявку по повестке

В Санкт-Петербурге суд впервые отменил штраф по административному делу о неявке в военкомат. Жителя города Петра Логвинова оштрафовали на 1500 рублей за то, что он якобы не явился по мобилизационной повестке, сообщает пресс-служба судов города.

Военный комиссариат Петроградского района 7 октября оштрафовал Логвинова за то, что он не явился по вызову 24 сентября без уважительной причины. Житель Петербурга утверждал, что приходил по повестке и требовал отменить штраф. В итоге суд отменил постановление военного комиссариата и прекратил дело из-за отсутствия состава правонарушения.

В Петербурге, помимо Логвинова, за неявку в военкомат был оштрафован на 500 рублей местный житель Никита Журба. 28 сентября ему под подпись выдали повестку. Журба пришел в комиссариат на следующий день с удостоверением об отсрочке. Позднее он получил ещё одну повестку и снова явился в военкомат. После этого он получил заказное письмо, в котором говорилось, что на него составлен протокол по статье о неисполнении обязанностей по воинскому учету и постановление суда о штрафе. Он обжаловал его. Решение по делу еще не вынесено.

Жители Петербурга массово оспаривают в судах иски о мобилизации. По данным пресс-службы судов Петербурга, на 2 ноября в суды было подано 80 исков.