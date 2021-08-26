В Петербурге у соратницы Навального Ирины Фатьяновой идёт обыск

В Санкт-Петербурге в доме сторонницы Алексея Навального Ирины Фатьяновой проходит обыск. Об этом она писала в своём телеграм-канале. Связи с активисткой пока нет.

Муниципальный депутат Денис Луговский сообщил редакции Север. Реалии, что Фатьянова сегодня должна была явиться на допрос по уголовному делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинения по этому делу 11 августа предъявили Навальному.

В начале июля партия "Яблоко" отказалась выдвигать Фатьянову на выборы в парламент Петербурга. Она зарегистрировалась самовыдвиженцем. Избирком ранее разрешил ей открыть избирательный счёт и начать сбор подписей. При этом сбор подписей проходил "под надзором полиции", сборщиков задерживали под разными предлогами, сообщает Север.Реалии. Когда больше половины подписей было собрано, избирком аннулировал её выдвижение. Основанием стало то, что ранее Фатьянова возглавляла штаб Навального в Петербурге.