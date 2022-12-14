В Петербурге уличных музыкантов обязали согласовывать выступления

Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем, окончательном, чтении законопроект об уличных музыкантах. Артистам запретили выступать без согласования с властями. Об этом пишет "Закс.ру".

Согласно принятому документу, в выступлениях музыкантов не должно быть мата, призывов к экстремизму, насилию и жестокости, употреблению алкоголя и наркотиков, а также, как в нём сказано, пропаганды войны.

Власти Петербурга подготовят список мест, где можно проводить уличные концерты. Их разделят на два вида: с возможностью использовать ударные установки и мощные звукоусилители и без такой аппаратуры. Подавать заявки депутаты разрешили гражданам возрастам старше 16 лет.

За нарушение предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.