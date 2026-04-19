В Петербурге умер художник и писатель Владимир Шинкарёв

В Петербурге на 73-м году жизни умер художник и писатель Владимир Шинкарев. Об этом сообщили в фейсбуке художники Ольга Тобрелутс и Дмитрий Шагин. О причинах смерти не сообщается.

Владимир Шинкарёв – автор книги "Митьки" (1992), в которой сформулирована философия и мифологии одноименной петербургской художественной группы, в разные годы объединявшей Дмитрия Шагина, Ольгу и Александра Флоренских, Виктора и Владимира Тихомировых и других. В последние советские годы вокруг Митьков сложилась особая ленинградская субкультура, объединенная лозунгом "Митьки никого не хотят победить" и обращениями типа "братушка" и "сестренка".

В музыкальную секцию Митьков входили Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Майк Науменко, Юрий Шевчук и В.А. Моцарт, членом литературной – вместе с А. Пушкиным и В. Ерофеевым – был Олег Григорьев. Зарубежную секцию составляли художник Толстый, А. Хвостенко, А. Синявский, М. Розанова, К. Кузьминский. Фотосекцию единолично составлял Борис Смелов.

В марте 2008 года Владимир Шинкарёв публично заявил о своем разрыве с Митьками. Михаил Трофименков писал в "Коммерсанте", что причиной стали политические разногласия, сам Шинкарёв это отрицал, однако подлинной причины при этом не называл.

Ещё до "Митьков" Владимир Шинкарев написал философский роман "Максим и Фёдор", прославивший его ещё в самиздате, отмечает "Настоящее Время".