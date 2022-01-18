В Петербурге умерла Праведник народов мира Тамара Романова

В Санкт-Петербурге на 100-ом году жизни умерла Тамара Романова - одна из последних живших в России Праведников народов мира, сообщил Российский еврейский конгресс. Она спасла еврейскую семью в годы Второй мировой войны.

В июле 1941 года, когда нацисты оккупировали Житомир, Романова вместе с сестрой и матерью укрыла в своём доме одноклассницу Клару Штейнберг и её мать Евгению. Позднее Романовы отдали им свои документы, чтобы они могли безопасно покинуть город. Это помогло пережить Штейнбергам оккупацию.

Израильский институт памяти "Яд ва-Шем" в 1998 году присудил Романовой звание Праведник народов мира, а Российский еврейский конгресс на протяжении многих лет ежемесячно оказывал ей поддержку

"Много позже, когда Клара прислала мне из Израиля анкету на звание Праведницы Яд Вашем, мне стало страшно. Не могла я получить награду за то, что видела, как убивают других людей. Два года не могла себя заставить пойти в консульство Израиля и отдать заполненную анкету. Мне за это время было стыдно." - вспоминала Тамара Романова.

Звание Праведника народов мира присваивают неевреям, которые рискуя собственной жизнью, спасал евреев в годы Второй мировой войны.

В России в живых остается лишь двое Праведников народов мира. Всего же по всему миру насчитывалось более 250 праведников, чьи имена были связаны с Россией.