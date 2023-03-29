В Петербурге в квартире фотографа Валентина Никитченко прошел обыск

В Санкт-Петербурге полицейские провели обыск в квартире 73-летнего фотографа Валентина Никитченко. У него изъяли ноутбук, старые дискеты и фотоаппарат. Забрали также фотоальбомы с фотографиями акций протеста. Об этом пишет "Ротонда".

Валентин Никитченко регулярно ходит в суды к петербургским активистам и снимает акции протеста в городе.

После обыска фотографа доставили в отдел полиции, где, по его словам, составили протокол по статье о дискредитации армии России. Адвоката с Никитченко не было, копию протокола ему не дали. Из полиции его отпустили под обязательство о явке.