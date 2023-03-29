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В Петербурге в квартире фотографа Валентина Никитченко прошел обыск

Валентин Никитченко

В Санкт-Петербурге полицейские провели обыск в квартире 73-летнего фотографа Валентина Никитченко. У него изъяли ноутбук, старые дискеты и фотоаппарат. Забрали также фотоальбомы с фотографиями акций протеста. Об этом пишет "Ротонда".

Валентин Никитченко регулярно ходит в суды к петербургским активистам и снимает акции протеста в городе.

После обыска фотографа доставили в отдел полиции, где, по его словам, составили протокол по статье о дискредитации армии России. Адвоката с Никитченко не было, копию протокола ему не дали. Из полиции его отпустили под обязательство о явке.

  • Российские суды и следственные органы считают дискредитацией и распространением так называемых фейков об армии России любую информацию о войне в Украине, которая не соответствует официальным сообщениям органов власти. В частности под это понятие подпадает информация о военных преступлениях, в том числе ударах по гражданским объектам, и о жертвах среди мирного населения.
  • 14 марта Госдума России приняла поправки, ужесточающие уголовную ответственность за дискредитацию, теперь наказание грозит и за распространение "недостоверной информации" про наёмников и добровольцев на войне в Украине.

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