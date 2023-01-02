В Петербурге в новогоднюю ночь задержали почти 2000 человек

В первые часы нового года у Дворцовой площади в Санкт-Петербурге задержали не менее 1960 человек, по всей видимости, речь преимущественно идёт о трудовых мигрантах. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на МВД.

В полиции уточнили ТАСС, что задержанные – граждане стран ближнего зарубежья. Их доставили в отделы "в профилактических целях". "В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства", – утверждают в МВД.

При этом, по данным "Фонтанки", в полиции пока не подсчитали, сколько из задержанных нарушали миграционное законодательство. По информации корреспондента издания, в автозаках оказались среди прочих нетрезвые и те, кто планировал запускать фейерверки.