В Петербурге в отношении подростка завели уголовное дело о теракте

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о теракте в отношении подростка, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 2 августа несовершеннолетний бросил бутылку с зажигательной смесью в здание бывшего полицейского пункта на Московской площади. Загорелась крыша, но очевидцы сумели потушить огонь, пострадавших нет. Подросток сфотографировал пожар и скрылся, утверждает Следственный комитет.

После задержания подросток рассказал, что незадолго до инцидента с ним связались через мессенджер неизвестные и "предложили заработать".

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на МВД, задержанный — 14-летний уроженец Азербайджана. По его словам, 28 июля он познакомился в соцсетях с девушкой, которая просила отправить геолокацию популярных мест Петербурга, а затем удалила переписку и заблокировала его.

Позже подростку позвонил неизвестный и заявил, что переданные данные использовали для преступления. Чтобы избежать последствий, задержанному предложили поджечь пустующее здание полиции, пообещав за это 250 тысяч рублей.

По статье о теракте несовершеннолетнему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.