В Петербурге военкоматы начали рассылать призывникам смс-сообщения

Жители Санкт-Петербурга начали получать сообщения с требованием явиться в военкомат. Об этом в понедельник сообщил петербургский телеграм-канал "Ротонда" и правозащитный проект "Идите лесом", помогающий призывникам избежать службы в армии.

С проектом связался житель Санкт-Петербурга, который поступает в магистратуру и которому 14 августа пришла "смс-повестка". В ней говорится, что он должен явиться в определенные даты в военкомат, а в случае неявки в отношении него будет возбуждено дело об административном правонарушении, - пишет Русская служба Би-би-си. Смс-сообщение прислано от имени военного комиссариата Московского района Санкт-Петербурга.

"Ротонда" в свою очередь подтверждает, что подобные сообщения начали получать потенциальные призывники, получившие среднее специальное образование. Источник "Ротонды" в администрации одного из районов города подтвердил, что военкоматы рассылают сообщения, чтобы "сверить и уточнить данные перед осенним призывом". Чиновник признал, что смс-сообщения по закону не являются повестками, и неявка по таким сообщениям не может наказываться в административном порядке.

Призыва на срочную службу сейчас нет. Осенний призыв должен начаться 1 октября.

Госдума недавно ужесточила законодательство о призыве, в несколько раз увеличив штрафы за неявку в военкомат по повестке. Кроме того, будет создан специальный электронный реестр повесток, причём повестка, согласно поправкам, которые вступят в силу с 1 января, будет считаться вручённой уже в момент её попадания в реестр. С этого момента призывнику будет закрыт выезд из России - до его явки в военкомат. В электронном виде повестки будут рассылаться через "Госуслуги". Об смс-сообщениях как замене повесток закон ничего не говорит.