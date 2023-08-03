В Петербурге вокзал украсили плакатами с американскими вертолётами

В Санкт-Петербурге на Витебском вокзале в честь проводов военнослужащих-контрактников на войну в Украину повесили плакаты с изображением американского вертолёта "Апач" (AH-64 Apache) и надписью "Во имя мира на Земле". Об этом сообщает "Ротонда". Ошибку на плакате заметили читатели издания и подтвердил военный эксперт.

Сообщается, что на мероприятии на вокзале выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. В своей речи он ругал "хвалёное натовское оружие", которое, по его мнению, "бессильно против отваги и стойкости русского солдата". Фотографию плаката с вертолётом опубликовали на сайте Смольного, но после публикации "Ротонды" её оттуда убрали.

Вертолёт "Апач" (AH-64 Apache) совершил первый полёт в 1975 году, в середине 1980-х годов стал основным ударным вертолётом армии США, в последующие годы – самым распространённым ударным вертолётом в мире. Он состоит на вооружении в полутора десятках государств.