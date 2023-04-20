В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели подопечных ПНИ

Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в местном психоневрологическом интернате (ПНИ).

Дело завели по результатам проверки после видеообращения основательницы благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер. Она рассказала, что в ПНИ № 10 в Санкт-Петербурге за последнее время умерли семь человек, и потребовала наказать виновных. По её словам, в ПНИ не хватает сотрудников для ухода, содержащиеся там люди крайне истощены, у них белково-энергетическая недостаточность.

СК подтвердил гибель шестерых подопечных ПНИ в период с 2022 года, подчеркнув, что все они были совершеннолетними. Федермессер называет их детьми - как уточняет СМИ, речь идёт о молодых людях, которых недавно перевели в ПНИ из домов для детей-инвалидов. По версии СК, сотрудники ПНИ "допустили" их смерть вследствие "ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по уходу за гражданами, страдающими психическими заболеваниями".

В своём видеообращении Федермессер отметила, что в интернаты не пускают волонтёров, которые могли бы временно заменить ухаживающий персонал. Она предложила открыть для них двери, а также изменить оценку эффективности директоров-опекунов ПНИ, чтобы те уделяли больше внимания заботе и развитию подопечных.