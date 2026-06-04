В Петербурге вслед за Крымом ограничили продажу топлива

На автозаправочных станциях Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали вводить ограничения на продажу топлива. Как сообщает издание "Бумага", на заправках "Сургутнефтегаза" в Петербурге и по всей Ленинградской области отпускают не более 50 литров бензина на один чек.

На АЗС "Киришской топливно-энергетической компании" в Ленобласти бензин продают только владельцам специальных клиентских карт. Ранее "Фонтанка" сообщала, что ограничения также действуют на заправках "Киришиавтосервиса" (не более 50 литров на чек) и на ряде станций "Роснефти" (до 95 литров).

По данным "Бумаги", проблемы могут быть связаны с остановкой Киришского нефтеперерабатывающего завода, который был атакован украинскими беспилотниками в начале мая и до сих пор не возобновил работу. Именно продукцию этого предприятия реализуют заправки "Сургутнефтегаза".

Одновременно топливный кризис усиливается в аннексированном Крыму. Назначенный Россией глава региона Сергей Аксёнов объявил о полном прекращении продажи бензина за наличный расчет на несколько дней.

"Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет", — заявил он.

Топливо в Крыму отпускают только по ранее выданным талонам и не более 20 литров на человека.

Ранее ограничения на продажу топлива были введены в аннексированном Севастополе, Белгородской и Курской областях, а также на отдельных АЗС в Москве и Подмосковье. По данным российских властей и отраслевых источников, перебои связаны с ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и логистической инфраструктуре.

Ранее Reuters сообщало, что из-за ударов дронов значительная часть российских НПЗ была вынуждена сократить производство или временно остановить работу.