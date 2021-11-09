В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также для некоторых других категорий граждан.

Документ об этом подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова, сообщает Фонтанка.ру. В перечне тех, для кого вакцинация становится обязательной, – сотрудники любых организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая работников аэропорта Пулково и авиакомпаний.

Согласно постановлению, власти должны обеспечить вакцинацию всех, для кого она обязательна, первым компонентом вакцины до 15 декабря и вторым – до 15 января.

Петербург не первый субъект Российской Федерации, где вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет. Ранее такая мера была введена, например, в Иркутской области и Татарстане. Обязательная вакцинация работников ряда отраслей сферы услуг введена почти во всех регионах.

При этом власти России заявляют, что никаких решений об обязательной вакцинации на всей территории страны не принималось.

Петербург на одном из первых мест в России по числу выявляемых случаев инфекции и по числу смертей. В городе вводятся и другие ограничения, связанные с распостранением коронавируса, в частности QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании для посещения массовых мероприятий, кафе и ресторанов.

В России за последние сутки зафиксирован новый максимум умерших за всё время пандемии – более 1200 человек. При этом власти заявляют, что так называемые нерабочие дни помогли переломить тенденцию с распространением коронавируса, и рост числа новых случаев прекратился.