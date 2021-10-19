В Петербурге вводят QR-коды для посещения общественных мест

Власти Санкт-Петербурга из-за роста числа заболевших коронаирусной инфекцией с 1 ноября вводят QR-коды для посещения общественных мест. Всем работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих QR-кода о полном курсе вакцинации или о перенесенном за последние полгода COVID-19.

Кроме того, с 15 ноября необходимо предъявить QR-код в фитнес-центрах, бассейнах, театрах, концертных залах, кинотеатрах, музеях и выставках. С 1 декабря - в кафе и ресторанах.

При этом в городе оставили разрешение для массовых мероприятий, снизив их максимальную численность с 75 до 40 человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил накануне, что "эпидемическая обстановка непростая, но контролируемая".

При этом, по данным медиков, сегодняшние темпы роста новых случаев и госпитализаций с COVID-19 в городе составляют 15 процентов в неделю, смертельных случаев – до 40 процентов в неделю. С начала октября в городские больницы каждые сутки доставляют по 500–600 человек с коронавирусной инфекцией. Свободных мест для пациентов в петербургских стационарах перестало хватать ещё в сентябре. Врачи не скрывали, что принимают новых больных только за счет выписки старых, не всегда вылеченных, пишет "Новая газета".

В России (включая аннексированный Крым) за минувшие сутки умерли 1015 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Речь идёт об официальных данных, которые затем, как правило, корректируются в сторону увеличения.

На 19 октября в России выявлены 33 740 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число тех, кто был инфицирован вирусом с начала пандемии, по официальным данным, превысило 8 миллионов.