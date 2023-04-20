В Петербурге вынесли первое решение по статье о пропаганде ЛГБТ

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал клуб Born за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города. Сумма штрафа - один миллион рублей. Это первое решение по новому закону о полном запрете так называемой пропаганды ЛГБТ.

Из материалов дела следует, что в помещении клуба работала организация "Спортекс", которая на неназванных сайтах рекламировала услуги, которые были "нацелены на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации". Также на этих же сайтах была опубликована информация о работе гей-сауны "У цирка" и её адрес.

Представители организации в суде вину не признали.