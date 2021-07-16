В Петербурге задержали автора баннера с убитыми журналистами

В Санкт-Петербурге сотрудники центра по борьбе с экстремизмом задержали автора баннера с портретами убитых журналистов, политиков и правозащитников. Он появился на трансформаторной будке в Пушкарском саду 15 июля — на месте, где раньше было нанесено и сразу закрашено граффити с Алексеем Навальным. Об этом сообщает "Фонтанка".

Задержанному, чье имя не уточняется, 31 год, он уроженец Ижевска. Предварительно, он признал авторство баннера. Его доставили в отдел, опросили и отпустили. На него могут составить протокол за самовольное нанесение надписей и рисунков. За это грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Плакат с изображением адвоката Станислава Маркелова, журналистов Анны Политковской и Анастасии Бабуровой, правозащитника Натальи Эстемировой и политика Бориса Немцова появился на трансформаторной будке в ночь на 15 июля, в годовщину убийства Эстемировой. Авторы изображения неизвестны. Оно было стилизовано под обложку альбома Revolver группы The Beatles. Спустя четыре часа баннер сняли при участии полиции.

В апреле на той же будке появилось граффити с Алексеем Навальным. Через несколько часов его закрасили коммунальные службы, а Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела о вандализме по мотивам политической вражды. В начале июня прокуратура отменила возбуждение дела. Имя автора рисунка неизвестно.