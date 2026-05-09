В Петербурге задержали блокадницу Людмилу Васильеву

В Санкт-Петербурге задержали 85-летнюю блокадницу Людмилу Васильеву, которая пришла с цветами и плакатом к Соловецкому камню, сообщает "Бумага".

На плакате было написано: "Не прикрывайте свои преступления народной Победой". Васильева также возложила цветы к монументу.

Как сообщает "Вот Так", блокадницу и снимавшего пикет журналиста увезли в отдел полиции №43. Полицейские потребовали от нее написать объяснение, после чего отпустили без протокола.