В Петербурге задержали блокадницу Людмилу Васильеву

В Санкт-Петербурге задержали 85-летнюю блокадницу Людмилу Васильеву, которая пришла с цветами и плакатом к Соловецкому камню, сообщает "Бумага".
На плакате было написано: "Не прикрывайте свои преступления народной Победой". Васильева также возложила цветы к монументу.
Как сообщает "Вот Так", блокадницу и снимавшего пикет журналиста увезли в отдел полиции №43. Полицейские потребовали от нее написать объяснение, после чего отпустили без протокола.
- Людмила Васильева – ребенок блокадного Ленинграда. Она неоднократно публично заявляла о своей антивоенной позиции. В 2022 году ее несколько раз задерживали на антивоенных акциях протеста. В 2024 году она пыталась выдвинуться кандидатом на выборах губернатора Петербурга, но не смогла собрать нужное количество подписей в свою поддержку.
- В мае 2025 года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Васильеву на 10 тысяч по статье о дискредитации российской армии. Поводом для составления протокола стал одиночный пикет на Гостином дворе в годовщину начала российского вторжения в Украину. Она стояла с плакатом "Люди! Остановим войну! Мы ответственны за мир на планете Земля".