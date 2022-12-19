В Петербурге задержали депутата за брань при просмотре футбола

Транспортная полиция в петербургском аэропорту Пулково вечером 18 декабря задержала депутата Госдумы от Краснодарского края и экс-чемпиона мира по боксу в среднем весе Дмитрия Пирога. Ему вменяют в вину оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщают несколько российских СМИ, представитель депутата отрицает, что его задерживали.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту в баре в аэропорту смотрел футбол и громко и нецензурно ругался. Как утверждает телеграм-канал "База", Пирог якобы отказался оплачивать счёт в 20 тысяч рублей и начал оскорблять вызванных сотрудниками заведения полицейских. "База" публикует видео, на котором полицейские заламывают руки некоему человеку, а также счёт, который предположительно отказался оплачивать депутат. Большая часть суммы - это французское вино "Шабли".

Как пишет издание "Фонтанка", парламентария официально не задерживали в связи с его депутатской неприкосновенностью, но "приставили к нему охрану".

Государственное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора аэропорта Пулково сообщает, что из-за инцидента с одним из пассажиров пришлось развернуть со взлетной полосы самолёт. Имя пассажира, а также причину произошедшего там не указали, неясно, идёт ли речь о том же Пироге.

Помощник Дмитрия Пирога Вадим Иванов отрицает информацию о задержании депутата. "Дмитрий Пирог действительно был в Санкт-Петербурге и смотрел матч. Но ничего из того, о чем сейчас рассказывают в СМИ, не было", – сказал Иванов телеканалу "Кубань 24". По словам представителя депутата Госдумы, на опубликованном в телеграм-канале "База" видео с задержанием – другой человек. Лица задержанного на нем не видно.