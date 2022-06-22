В Петербурге задержали главу местного ПЕН-клуба Наталью Сивохину

Полиция Санкт-Петербурга задержала и доставила в ОВД писательницу и главу местного ПЕН-клуба Наталью Сивохину. Полицейские подошли к ней, когда Сивохина с трёхлетней дочерью выходила из стоматологической клиники. Девочку уже забрал из ОВД отец, сама Сивохина остаётся в отделе полиции в ожидании беседы с сотрудниками "центра Э" - подразделения МВД России по борьбе с экстремизмом.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский, донос на Сивохину написал активист Тимур Булатов. Он известен многочисленными доносами и провокациями против россиян, чью политическую позицию он не разделяет, а также против тех, кого он считает связанными с ЛГБТ-сообществом. Обращения Булатова в правоохранительные органы уже неоднократно приводили к увольнениям его жертв и возбуждению против них административных дел.

По сообщению Бориса Вишневского, Сивохиной вменяется административная статья о дискредитации российской армии.

Наталья Сивохина — член член петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), директор петербургского ПЕН-клуба, участница протестных акций и волонтёр.

ПЕН-Клуб — правозащитная международная ассоциация, основанная Джоном Голсуорси в 1921 году. Главной сферой деятельности ПЕН-Клуба является защита писательских прав, борьба с цензурой, борьба за свободу слова, свободу личности. Санкт-Петербургский ПЕН-Клуб выступает с правозащитными инициативами, организует выставки, презентации, литературные вечера и встречи.