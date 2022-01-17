В Петербурге задержали художника, создавшего арт-объект в форме фекалий

В Санкт-Петербурге задержали московского художника Ивана Волкова, который создал арт-объект в форме фекалий в центре города. Пятиметровую снежную "скульптуру" 14 февраля заметили на Марсовом поле.

О задержании художника Север.Реалии сообщила его мать. По её информации, Волкова задержали накануне и он находится в отделе полиции.

По данным "Фонтанки", в отношении художника возбуждено уголовное дело об осквернении мест захоронения. На Марсовом поле находятся братские могилы погибших во время Февральской революции 1917 года.