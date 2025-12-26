В Петербурге задержали около 70 участников "проукраинской секты"

В Санкт-Петербурге полицейские прервали собрание организации "Школа единого принципа", в котором участвовали около 70 человек из разных регионов России. Об этом 26 декабря сообщили источники государственного агентства РИА "Новости" в правоохранительных органах.

По данным агентства, участники обсуждали ход войны с Украиной и "проводили молебны за здравие" президента Украины Владимира Зеленского и украинских военных. Источник РИА "Новости" заявил, что участники называли российских военных "орками" и "ватниками", а украинских — "светлыми силами".

В отношении участников проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о так называемых фейках о российской армии. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как утверждают собеседники агентства, лидеры "секты" ведут "психоментальную войну против населения России". Участникам организации запрещалось рассказывать о своей деятельности православным священникам, но предписывалось распространять свою позицию по Украине среди родственников и знакомых. Также существовал график круглосуточных молитв "о защите россиян от мобилизации".

РИА "Новости" отмечает, что в руководство организации входили преподаватели вузов и школ, которые, как утверждается, осознавали "противозаконный и подрывной характер" деятельности группы.

Телеграм-каналы Baza и Mash сообщили, что всех участников после опроса отпустили, но проверка по статье о фейках об армии продолжается.

Российские власти сообщения об организации не комментировали.

Больше новостей Радио Свобода: