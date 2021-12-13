В Петербурге задержали полицейских по подозрению в похищении

В Санкт-Петербурге задержали троих полицейских и местного жителя, в отношении которых возбудили уголовное дело о похищении человека и вымогательстве взятки. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Задержаны инспектор патрульной службы, оперуполномоченный, инспектор управления на транспорте и 29-летний мужчина. По версии следствия, 23 октября этого года полицейские задержали двух молодых людей 17 и 18 лет. Их посадили в автомобиль и возили по городу. Сотрудники МВД требовали от них 300 тысяч рублей, угрожая завести уголовные дела за закладку наркотиков. После того как один из молодых людей передал соучастниками 40 тысяч рублей и 700 долларов США, их отпустили.

Меру пресечения подозреваемым еще не избрали.