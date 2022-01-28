Следственный комитет в Санкт-Петербурге задержал главного врача Городского консультативно-диагностического центра № 1 Евгения Попова после смерти троих пациентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным "Фонтанки", следствие намерено предъявить ему обвинение по делу о причинении смерти о неосторожности. Оно планирует ходатайствовать перед судом об аресте Попова.

О смерти пациентов стало известно 26 января, — напоминает Север.Реалии. Предположительно, все они умерли от последствий тяжёлого отравления после гастроскопии. Возможной причиной называется отравление металлом барием, который используется в этой медицинской процедуре.

Из сообщения СК следует, что следствие считает, что барий мог быть контрафактным. По данным следствия, всего в январе при диагностике в больнице пострадали более 20 человек. Ещё три человека, кроме троих умерших, госпитализированы.