Следственный комитет в Санкт-Петербурге задержал главного врача Городского консультативно-диагностического центра № 1 Евгения Попова после смерти троих пациентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным "Фонтанки", следствие намерено предъявить ему обвинение по делу о причинении смерти о неосторожности. Оно планирует ходатайствовать перед судом об аресте Попова.
О смерти пациентов стало известно 26 января, — напоминает Север.Реалии. Предположительно, все они умерли от последствий тяжёлого отравления после гастроскопии. Возможной причиной называется отравление металлом барием, который используется в этой медицинской процедуре.
Из сообщения СК следует, что следствие считает, что барий мог быть контрафактным. По данным следствия, всего в январе при диагностике в больнице пострадали более 20 человек. Ещё три человека, кроме троих умерших, госпитализированы.
- Попов — врач-онколог с 19-летним стажем, выпускник петербургской Военно-медицинской академии. В 2020 году он был финалистом всероссийского конкурса "Лидеры России" в категории "Здравоохранение".
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