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Задержан вратарь российской сборной по хоккею Иван Федотов

Вратарь российской сборной по хоккею Иван Федотов (справа)

В Санкт-Петербурге задержан вратарь российской хоккейной сборной Иван Федотов, сообщает газета "Спорт-Экспресс". Его обвиняют в уклонении от воинской службы. Он будет доставлен в военкомат.

25-летний Федотов весной в составе ЦСКА выиграл кубок Гагарина. В прошлом году он был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги. После этого им заинтересовалась Национальная хоккейная лига США. Федотов подписал контракт с клубом The Philadelphia Flyers и собирался выйти из состава ЦСКА и покинуть Россию, чтобы играть за НХЛ.

Как пишет петербургское издание "Фонтанка", ссылаясь на свои источники в полиции, 1 июля на Федотова была развернута настоящая охота: оперативники ждали его у нескольких петербургских квартир, где он мог появляться, у входа в спортивный комплекс, где он тренировался, и еще в нескольких местах. По данным "Фонтанки", инициатива о задержании Федотова принадлежала военной прокуратуре, обвинившей Федотова в возможном уклонении от армии. Поскольку ЦСКА является армейским клубом, его спортсмены формально считаются военнослужащими, и самовольное расторжение контракта может быть признано незаконным.

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