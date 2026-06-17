В Петербурге задержан Илья Трабер. СМИ связывали его с Путиным

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Илья Трабер, по ряду связанных с ним адресом идут обыски. Об этом сообщило издание "Фонтанка", по данным которого, оперативные мероприятия 17 июня проводили сотрудники Центрального аппарата ФСБ России. Как пишет "Фонтанка", вместе с Трабером задержан его бизнес-партнёр Владимир Даниленко.

Издание пишет, что, по его данным, задержание связано с убийством в Выборге бизнесмена и местного депутата Александра Петрова в 2020 году. Петрова застрелил снайпер, по горячим следам ни стрелявший, ни заказчики убийства найдены не были. Пока нет официальных подтверждений задержания Трабера, неизвестно, предъявлены ли ему какие-либо обвинения.

Трабер является заметной фигуров в бизнесе Ленинграда и Петербурга с конца 1980-х годов, СМИ писали о его близости к нынешнему президенту России Владимиру Путину, с которым он пересекался в 1990-е годы и якобы бывал в числе приглашенных на его дни рождения, а также называли его авторитетным бизнесменом по прозвищу Антиквар, намекая на связи в криминальной среде (бизнесмен добился опровержения этого в суде). Он в частности фигурировал как подозреваемый в деле, которое расследовалось в Испании в связи с отмыванием денег россиянами через подставные компании. В 2018 году все обвиняемые были оправданы, так как суд не смог доказать их виновность.

Как пишет "Фонтанка", Трабер, которому сейчас 75 лет, по-прежнему, несмотря на непубличность, важная фигура в петербургском бизнесе. "Сегодня его бизнес можно охарактеризовать как крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторе".

Ключевым проектом последних лет выступает Приморский УПК, отмечает издание. Этому было посвящено в частности расследование издания "Проект", опубликованное в 2020 году.



