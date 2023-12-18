В Петербурге задержаны подростки по делам о порче дверей у военкоров

Полиция в Санкт-Петербурге задержала двоих несовершеннолетних, которые, как утверждается, залили монтажной пеной двери в квартиры родственников прокремлёвского блогера Романа Сапонькова и корреспондента "Комсомольской правды" Дмитрия Стешина. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Подростков доставили в отдел полиции.
Ранее полиция открыла два уголовных дела.
В Красносельском районе, где прописан Стешин, дело возбуждено по статье о хулиганстве. В Приморском районе, где живёт Сапоньков — по статье об умышленном повреждении имущества.
И Сапоньков, и Стешин находятся в зоне боевых действий на территории Украины.
Сапоньков написал в телеграме, что после инцидента отправил обращения к Генпрокурору и главе МВД. Блогер считает, что случившееся – это воспрепятствование профессиональной деятельности и месть за принципиальную журналистскую позицию.
Новость дополняется
Форум