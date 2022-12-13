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В Петербурге запретили плановую госпитализацию детей из-за роста заболеваемости гриппом

В Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ запретили плановую госпитализацию детей и ввели масочный режим в медицинских и социальных учреждениях. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталья Башкетова.

Также будет запрещен допуск посетителей в стационары, за исключением людей, которые ухаживают за тяжелыми и лежачими пациентами. В школах и других образовательных учреждениях будут устанавливать недельный карантин, если как минимум 20% учеников заболеют ОРВИ. На входе в здание учащимся и преподавателям будут обязательно измерять температуру.

В документе говорится, что с 5 по 11 декабря заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Среди заболевших – 55% дети. Также увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм ОРВМ, которые нуждаются в госпитализации.

Ограничения будут действовать в городе с 14 декабря и "до особого распоряжения".

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