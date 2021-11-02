В Петербурге запретили уличным музыкантам выступать во время локдауна

Комитет по культуре Санкт-Петербурга запретил уличным музыкантам выступать во время локдауна, который в настоящий момент введён до 7 ноября. Об этом сообщают РИА "Новости".

"Комитетом по культуре было принято решение об отзыве согласований выступлений уличных музыкантов в целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов", – заявили журналистам чиновники. Было отозвано 10 разрешений.

В соцсетях с 31 октября распространяются видео того, как на центральных улицах Петербурга около уличных музыкантов собирается множество людей, большинство из них без масок, социальная дистанция отсутствует.

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В Петербурге с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом числа заражений коронавирусом объявлен локдаун: работа заведений общепита приостановлена, пойти в музеи и театры можно только по QR-кодам, не проводятся спортивные и культурные мероприятия.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявлены 3066 новых случая инфицирования коронавирусом. По всей России их более 39 тысяч – чуть менее, чем в предыдущие дни. Число умерших от COVID-19 за сутки вновь достигло максимума – по официальным данным, 1178 человек.