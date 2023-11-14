В Петербурге жители потребовали остановить стройку башен "Газпрома"

В Санкт-Петербурге жители микрорайона Лахта потребовали от депутатов остановить строительство новых небоскребов "Газпрома". Из-за стройки у жителей Лахты могут изъять территории вместе с жилыми домами, которые граничат с самым высоким небоскребом в Европе "Лахта-Центр". Об этом сообщает Север.Реалии.

Несколько человек пришли утром 14 ноября к зданию городского парламента и начали раздавать листовки с требованием остановить принятия изменений в генплан.

Поправки в генплан были озвучены на слушаниях, о которых жителей не проинформировали.

"Нас изначально обманули. Когда строили первый "Лахта-центр", нас уверяли, что больше башен строить не будут. На месте, где сейчас запланировано строительство двух башен, должны были быть рекреационная зона, теннисный корт и прочие социальные объекты. Вместо этого, втихую, власти города лоббируют строительство двух башен и транспортную развязку - подъезд к этим башням. Подъезд будет строиться ровно на месте наших жилых домов. Для этого исполнительная власть города, используя свой административный ресурс хочет перевести земли, на которых стоят дома из зоны жилого строительства (ИЖС) в зону транспортной инфраструктуры. Таким образом они готовят силовое изъятие наших земельных участков, - рассказала корреспонденту Север.Реалии одна из участниц акции.