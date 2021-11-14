В Петербурге жители выступили против спортшколы имени тренера Путина

В Санкт-Петербурге более 50 человек собрались в парке имени Академика Сахарова на народный сход против строительства спортивного центра дзюдо имени первого тренера президента России Владимира Путина - Анатолия Рахлина на территории парка. Трансляцию схода вел сайт Аctivatica.

"Нам не нужна здесь спортшкола. Спортшкола это хорошо, но можно не у нас? Пусть перенесут школу в квартал Полюстрово, где спортивную школу ждут жители", – рассказала жительница Калининского района Петербурга, один из организаторов схода, бывший муниципальный депутат Светлана Уткина.

Как сообщает Север.Реалии, собравшиеся подписали несколько обращений, в том числе к губернатору города Александру Беглову с просьбой перенести строительство здание в другое место, депутату ЗакСа Елене Раховой с просьбой о встрече с местными жителями, чтобы обсудить возможность переноса строительства.

Кроме строительства спортшколы, в парке хотят разбить масштабную аллею ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, выложив ее плиткой. Градозащитники, активисты и местные жители считают, что из-за проектов в парке пройдет масштабная вырубка деревьев, уничтожение газонов, на их месте кроме спортшколы и аллеи появится большая парковка, а жители лишатся полноценного парка.

Построить школу дзюдо имени Рахлина в парке Сахарова власти хотят с 2015 года. Местные жители не первый раз выступают против застройки в парке. В 2018 году во время публичных слушаний жители выступили с критикой проекта и потребовали не застраивать парк. Несмотря на протесты жителей, власти Петербурга в ноябре 2021 года объявили конкурс на строительство за 1,9 млрд рублей из городского бюджета.