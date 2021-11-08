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В Петербурге журналиста вызвали в полицию по доносу Милонова

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов

В Санкт-Петербурге научного журналиста и создателя сайта "Антропогенез.ру" Александра Соколова вызвали в полицию по заявлению депутата Госдумы от "Единой России"Виталия Милонова, в котором он потребовал проверить научно-просветительский сайт на распространение детской порнографии. Об этом на своей страничке во "ВКонтакте" рассказал Александр Соколов.

К Милонову обратилось движение "Русский Новый Путь". Активисты увидели в "в неком телеграм-канале" информацию с детской порнографией, а также записи, направленные на "формирование установок привлекательности нетрадиционных сексуальных взаимоотношений".

По словам Соколова, телеграм-канал никакого отношения к сайту "Антропогенез.ру" не имеет. В телеграме были процитированы фрагменты из статьи под названием "Гомосексуальность - неизбежный побочный эффект бисексуальности и "привязки" секса к любви".

Авторы обращения потребовали проверить сайт "Антропогенез.ру" на наличие "деструктивной информации", а также официальный сайт Палеонтологического института РАН, который упоминается в цитате.

"К счастью, в полиции работают адекватные люди. Понимают, что это какой-то сюрреализм и бред – проверять, не распространяет ли научно-просветительский сайт "Антропогенез.ру" детское порно. Но, к сожалению, "обязаны отреагировать", потому что автор бреда имеет депутатский мандат. Написал объяснительную. Не исключено, что у этой истории будет продолжение.
Год науки и технологий в РФ еще не закончился", – написал Соколов.

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов известен своими гомофобными взглядами. Он автор принятого в 2012 году закона об "административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии" и ряда других законодательных инициатив, направленных против ЛГБТ-сообщества. В 2019 году Милонов нашел ЛГБТ-пропаганду на видео в TikTok и заявил, что TikTok следует запретить.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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