В Петербурге зрителей вопреки запрету пустили смотреть парад ВМФ

В Санкт-Петербурге в воскресенье тысячи жителей города и туристов вышли на набережные, чтобы посмотреть военно-морской парад, несмотря на то что власти заявляли, что он пройдёт без зрителей из-за ограничений, действующих в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Как сообщает Север.Реалии, выходы на набережные Невы перекрыли техникой и металлическими ограждениями. Люди массово собрались около ограждений, чтобы попытаться увидеть парад. Некоторые петербуржцы, как отмечают городские СМИ, "буквально стояли друг у друга на головах" в попытке хоть что-то увидеть. В конце концов полиция пропустила людей на набережные. "Решение принималось как меньшее из зол – свободный проход позволил избежать серьёзного столпотворения", – пишет "Фонтанка".

В параде на Неве и Кронштадтском рейде приняли участие свыше 50 кораблей и 48 вертолётов и самолётов. Принимал его президент Владимир Путин.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге – традиция, заложенная в последние годы. Он проводится в день ВМФ. В нынешнем году он прошёл в шестой раз. Парад был приурочен к 325-летию российского флота. В нём приняли участие не только российские моряки, но и представители других стран – Индии, Пакистана, Ирана. Военно-морские парады прошли также в других городах, где базируется флот, в том числе в аннексированном Севастополе.

Выступая на параде в Петербурге, Путин заявил, что российский флот сейчас способен "обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется неотвратимый удар". По словам Путина, "военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах мирового океана".

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова несколько дней назад говорила, что парад ВМФ пройдет без зрителей, так как большое скопление людей влечет риски заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее власти Петербурга подвергались критике из-за проведения массовых мероприятий во время пандемии. Так, в конце июня в Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса". На самом мероприятии присутствовали 40 тысяч выпускников. Центральные улицы и подходы к Неве были перегорожены для обычных зрителей, поэтому тысячи петербуржцев гуляли по перекрытому Невскому проспекту.

В Петербурге проводили матчи чемпионата Европы-20. Тысячи туристов и местных жителей собирались в фан-зонах, где не соблюдали дистанцию и не носили маски. Позже Финляндия сообщила, что почти 300 финских футбольных болельщиков заболели коронавирусом после посещения матчей в России.