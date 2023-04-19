В Петрозаводске отменили концерт Ярослава Евдокимова

В Петрозаводске в доме культуры "Машиностроитель" отменили концерт музыканта Ярослава Евдокимова из-за жалоб местных жителей на его высказывания про войну в Украине. Об этом сообщается на странице ДК во "ВКонтакте".

Выступление Евдокимова должно было состояться 13 мая. Ранее концерты музыканта были отменены в Томске, Краснодаре, приостановлена продажа билетов в Сочи. Отмены выступлений Евдокимова начались после того, как стало распространяться его интервью от 2019 года, в котором Евдокимов критиковал российские власти и боевые действия на востоке Украины.

"Я обвиняю во всем Кремль. Я обвиняю во всем Путина. Я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Потому что украинцы никогда им этого не простят. Никогда. Они погубили молодые жизни. За что? Что, им Донбасс нужен? Им Крым нужен? Россия обосралась со всем миром из-за этого. Зачем? Хочет Украина в Европу идти? Пускай идёт. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно." - заявил тогда музыкант.

Ярослав Евдокимов - советский, российский, белорусский и украинский певец, прославившийся благодаря песне "Фантазер". Он родился в 1946 году в тюрьме украинского города Ровно. Его мать и отец были репрессированы. Воспитанием Евдокимова занимались его бабушка и дедушка. Сделал певческую карьеру в Беларуси, стал народным артистом этой станы, а позднее - заслуженным артистом России.