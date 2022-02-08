В поддержку арестованного физика Голубкина собрали 117 тыс подписей 

В поддержку сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Валерия Голубкина, арестованного по обвинению в государственной измене, собрано 117 тысяч подписей. Во вторник они были переданы в администрацию президента России. Подписанты требуют немедленно освободить Голубкина и "прекратить необоснованные уголовные преследования" других российских учёных.

Отмечается, что инициативная группа, которая собирала подписи на интернет-платформе change.org, специально приурочила их передачу в АП к 8 февраля, когда отмечается День российской науки. Кроме того, 8 февраля в суде было рассмотрено ходатайство следствия о продлении ареста Голубкина.

Физик Виктор Голубкин, специалист в области аэродинамики больших скоростей, автор более 130 научных работ и лауреат нескольких государственных премий и наград, был задержан, а затем арестован, в апреле 2021 года. По версии следствия, учёный по указанию своего начальника передал европейским коллегам отчёты о проделанной работе. Начальник Голубкина Анатолий Губанов также был арестован по обвинению в госизмене.

В среду суд продлил арест Голубкина до 12 апреля.