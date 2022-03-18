В Подмосковье арестован уроженец Украины из-за поста о военных РФ

Суд в подмосковном Красногорске отправил в СИЗО 25-летнего уроженца Украины по делу о возбуждении ненависти либо вражды с угрозой применения насилия из-за поста в социальных сетях о российских военных. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления по Московской области.

В ведомстве не стали называть имени обвиняемого, но источники ТАСС и РИА Новости сообщили, что речь идет о живущем в Красногорске певце и блогере Игоре Левченко.

Он был задержан после того, как 24 февраля осудил в своем инстаграме действия российских военных в Украине. После его задержания в интернете появилось видео с его извинениями. На нем Левченко говорит, что высказался о войне в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По статье об экстремизме Игорю Левченко грозит до 6 лет лишения свободы.