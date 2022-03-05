В Подмосковье арестована двукратная олимпийская чемпионка из сборной США

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер арестована по подозрению в контрабанде наркотиков в Подмосковье. В её багаже по прилёте из Нью-Йорка были обнаружены картриджи для электронных сигарет с гашишном маслом. Об этом сообщило новостное агентство "Москва".

Арест произошёл ещё в феврале, однако известно о нём стало только 5 марта. 31-летняя Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево сотрудниками таможни. Она выступает за екатеринбургский УГМК, клуб 13 лет подряд выигрывает Чемпионат России по баскетболу среди женщин. С командой она несколько раз становилась чемпионкой и четыре раза побеждала в Евролиге.

На площадке Грайнер играет центровую. Она дважды выигрывала со сборной Олимпийские игры, а с командой "Финикс Меркури" в 2014 завоевала титул чемпионки женской лиги НБА. Она входит в рейтинг лучших игроков в истории чемпионата и в составляемые спортивными изданиями списки лучших баскетболисток планеты.

Газета The New York Times запросила комментарий у агента баскетболистки и у представителей "Финикс Меркури" и ЖНБА, они не прокомментировали тему. Клуб УГМК ситуацию также не комментировал.

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