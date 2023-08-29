В Подмосковье из-за дронов изменили правила полётов малой авиации

Аэродромы Московской области стали передавать информацию о полётах не только Росавиации, но и правоохранительным органам, из-за того, что местные жители ошибочно принимают суда малой авиации за беспилотники и сообщают экстренным службам. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей аэродромов

В руководстве подмосковных аэродромов "Щекино", "Волосово", "Нудоль" и аэроклуба "Паралёт" говорят, что жители соседних сёл часто сообщают о якобы летящих к Москве украинских беспилотниках. После этого полиция начинает проверку и запрашивает у аэродромов данные о том, какие летательные аппараты в это время были в воздухе. Зачастую "дрон" оказывается малым самолётом, парапланом или паралётом, говорят представители аэродромов.

Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, рассказал Виктор Лобковский, директор компании "Вектор Авиа", оператора аэродрома "Нудоль". Теперь он заранее сообщает о вылетах местному отделению Единой дежурной диспетчерской службы.

По словам директора аэродрома "Щекино" Сергея Рябчинского, сотрудники ФСБ и полиции показывали ему видео, снятые людьми, и просили опознать тот или иной самолет.

В итоге руководители аэродромов договорились с правоохранительными органами, что будут заранее предоставлять планы полётов.

При этом, как отмечает РБК, с проверками полиции и ФСБ сталкиваются не все аэродромы. В "Новинках" и "Северке" сообщили, что их работа не изменилась.

Однако, по словам президента Федерации авиации общего назначения России Сергея Минигулова, наиболее серьёзное влияние на полеты малой авиации в Московском регионе оказало глушение сигнала GPS.

Москва и Подмосковье регулярно подвергаются атакам беспилотников. В последние месяцы дроны несколько раз долетали до разных районов Москвы и даже до Кремля. Последний раз в Москве сбивали беспилотник 26 августа. Россия неизменно обвиняет в атаках Украину, Киев официально эти события не комментирует.