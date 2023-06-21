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В Подмосковье на подлёте к воинской части сбиты два беспилотника

Иллюстративное фото

В Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы были сбиты три беспилотника. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Один из них упал в поле в районе деревни Лукино и взорвался. Обломки еще двух беспилотников обнаружили в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью.

Об этом же сообщили телеграм-каналы Baza, Mash и Shot.

Телеграм-канал 112 пишет, что дроны упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил информацию о падении двух беспилотников в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе "на подлёте к складам одной из воинских частей". Разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы ведут проверку, территория сейчас оцеплена, написал губернатор в соцсетях.

  • На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются ударам беспилотников, есть разрушения и жертвы.
  • Утром 30 мая произошла атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Три из них попали в жилые дома, остальные, как утверждается, были сбиты. Один из атаковавших город дронов, предположительно, упал неподалёку от резиденции Путина в Ново-Огарёве.
  • Москва возлагает ответственность за удары на Киев. Украинские власти эти сообщения не комментируют.

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