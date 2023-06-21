В Подмосковье на подлёте к воинской части сбиты два беспилотника

В Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы были сбиты три беспилотника. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Один из них упал в поле в районе деревни Лукино и взорвался. Обломки еще двух беспилотников обнаружили в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью.

Об этом же сообщили телеграм-каналы Baza, Mash и Shot.

Телеграм-канал 112 пишет, что дроны упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил информацию о падении двух беспилотников в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе "на подлёте к складам одной из воинских частей". Разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы ведут проверку, территория сейчас оцеплена, написал губернатор в соцсетях.

На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются ударам беспилотников, есть разрушения и жертвы.