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В Подмосковье неизвестный поджег военный комиссариат

Иллюстративное фото

В подмосковном городе Щёлково подожгли военный комиссариат, сообщает "База".

Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно здания. В результате в одном из кабинетов на первом этаже произошёл пожар.

Как отмечает "База", это уже вторая попытка поджога Щёлковского военкомата. В мае неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в соседнее здание этого же военного комиссариата. В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе архив.

После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент насчитывается более 50 попыток поджогов.

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