В Подмосковье покончил с собой бывший замначальника центра "Э"

Бывший замначальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом (центр "Э") генерал-майор полиции Владимир Макаров покончил с собой. Об этом сообщают агентство ТАСС, телеграм-канал "База" и ряд других СМИ.

ТАСС пишет, что тело Макарова утром 13 февраля в дачном доме в подмосковной деревне Голиково нашла жена. Рядом с телом находился карабин "Беркут-2М". Как отмечает "Московский комсомолец", характер травм позволяет предположить, что Макаров выстрелил в себя сам.

27 января президент России Владимир Путин снял Макарова с должности. Телеграм-каналы обращают внимание, что после отставки бывший замглавы центра "Э" был в депрессии.