В Подмосковье полицейские избили местного жителя

В Подмосковной Шатуре двое сотрудников полиции избили местного жителя у подъезда его дома и оставили лежать на улице. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал "Шатурский край - столица мира". Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл вечером 14 апреля. На видео двое сотрудников полиции стоят над лежащем на асфальте человеком. Один из них наносит ему удары ногами по телу. После этого полицейские садятся в служебную машину и уезжают. По словам местных жителей, избитый полицейскими мужчина "долго лежал и стонал от боли, пока не смог подняться и заползти в подъезд".

В управление МВД по Московской области заявили, что проводят проверку. "Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заявили в пресс-службе ведомства изданию "Подъём".